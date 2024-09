"Je pensais que c'était l'Europe, apparemment pas": l'Allemagne rétablit des contrôles aux frontières

L'Allemagne rétablit des contrôles aux frontières à partir d'aujourd'hui. Pendant six mois, la police va mener des contrôles surprises ou systématiques aux frontières. Objectif, lutter contre l'immigration illégale, une mesure controversée dans le reste de l'Union européenne.

Ce matin, Samy a été contrôlé à la frontière allemande alors qu'il effectuait un trajet entre Paris et Cologne. Cela fait déjà 30 minutes qu’il est à l’arrêt. "Je pensais que c’était l’Europe, qu’on pouvait circuler librement, mais non, apparemment pas. Cela dit, je n’ai rien contre le contrôle, mais un peu plus de rapidité ne ferait pas de mal", confie-t-il, dépité.

Jusqu’à au moins 2025

Cette situation risque de se reproduire régulièrement jusqu’en 2025, sur plus de 3 000 kilomètres de frontières allemandes. L’objectif est de renforcer la sécurité du pays face à la menace terroriste. "En gros, nos opérations sont flexibles et tactiques. Nous effectuons des contrôles en uniforme aux points de passage, mais nous intervenons aussi de façon discrète, en civil, dans les zones frontalières. Nos actions couvrent également un périmètre de 30 kilomètres autour des frontières", explique Richard Koster, responsable de la police fédérale pour la zone d’Aix-la-Chapelle.