"Je suis confronté à une épreuve": "fragile et affaibli", le Pape donne de ses nouvelles 

Le pape François s'est dit "affaibli" et "confronté à une épreuve" dans un message de remerciements aux fidèles diffusé dimanche de l'hôpital de Rome où il est soigné depuis plus d'un mois pour une double pneumonie.

"Je suis confronté à une épreuve et je me joins à tant de frères et soeurs qui sont malades, fragiles, en ce moment, comme moi", a écrit le souverain pontife dans ce message de l'Angélus publié par le Vatican. "Nos corps sont affaiblis, mais même ainsi, rien ne peut nous empêcher d'aimer, de prier, de nous donner, d'être les uns pour les autres, dans la foi, des signes lumineux d'espérance".

À lire aussi Le pape peut compter sur le soutien de ses fidèles: il reçoit des "milliers" de lettres du monde entier

Le pape argentin de 88 ans a rendu une nouvelle fois un hommage au personnel soignant des hôpitaux. "Que d'attentions aimantes illuminent les chambres, les couloirs, les cliniques, les lieux où l'on rend les services les plus humbles!", a-t-il relevé. "Je vous remercie tous pour vos prières et je remercie ceux qui m'assistent avec tant de dévouement", a-t-il ajouté avec un mot d'affection particulier pour les enfants qui prient également pour lui. Il a en outre appelé les fidèles à "prier pour la paix, en particulier dans les pays blessés par la guerre : en Ukraine martyrisée, en Palestine, en Israël, au Liban, en Birmanie, au Soudan, en République démocratique du Congo".