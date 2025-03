Le pape peut compter sur le soutien de ses fidèles: il reçoit des "milliers" de lettres du monde entier

Le pape François reçoit chaque jour "des milliers" de lettres du monde entier, alors qu'il se remet tout doucement d'une double pneumonie dans un hôpital de Rome, a indiqué la poste italienne.

Le souverain pontife de 88 ans séjourne à l'hôpital Gemelli de Rome depuis un mois. Si son pronostic vital n'est désormais plus réservé, il bénéficie toujours d'une assistance respiratoire, via des canules nasales en journée et un masque à oxygène la nuit, et son tableau clinique reste décrit comme "complexe", selon le dernier bulletin médical officiel publié vendredi. Ses soutiens ont inondé le service postal romain avec des lettres "du début de son hospitalisation jusqu'à aujourd'hui", précise un communiqué de la poste.