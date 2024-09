Jusqu'à 30.000 emplois menacés chez Volkswagen en Allemagne, selon un média spécialisé

Le groupe automobile allemand Volkswagen, à la recherche d'économies, envisagerait de réaliser moins d'investissements et de supprimer jusqu'à 30.000 emplois en Allemagne. C'est ce qu'écrit jeudi le média spécialisé allemand Manager Magazin sur son site internet, citant des sources internes. Un porte-parole du groupe s'est refusé à tout commentaire.

L'impact le plus important de cette nouvelle stratégie se ferait sentir dans le département de recherche et développement. Entre 4.000 et 6.000 travailleurs de ce département sur les 13.000 que compte l'entreprise en Allemagne seraient priés de quitter la firme. Les négociations avec le syndicat IG Metall devraient débuter le 25 septembre.

Le CEO de Volkswagen, Oliver Blume, a déjà déclaré début septembre que le groupe envisageait pour la première fois de son histoire de fermer des usines en Allemagne. Il était alors question d'au moins une usine d'assemblage et d'un site de production de pièces détachées. Un accord autour de la sécurité de l'emploi conclu avec les syndicats a également été annulé.