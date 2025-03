Sommet européen extraordinaire: le point sur les perturbations de circulation

Le pré-périmètre de sécurité, rues en circulation locale (PAS besoin d’un laissez-passer) :

Rue Archimède, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman;

Avenue de Cortenbergh, entre la rue Stevin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes);

Rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman;

L’avenue de la Joyeuse Entrée ;

Avenue d’Auderghem, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman;

Rue Breydel ;

Rue Froissart, entre la Rue Juste Lipse et la Rue Belliard ;

Rue Juste Lipse.

Les types de véhicules (auto, moto, vélo, trottinette…) à l’intérieur des périmètres de sécurité, dans les rues où seule la circulation locale est autorisée, sur les trajets empruntés par les délégations, Chaussée d’Etterbeek, entre la rue Belliard et la rue Van Maerlant, rue Van Maerlant, rue Belliard, entre la chaussée d’Etterbeek et l’avenue d’Auderghem.

Comment obtenir un laissez-passer ?

Chaque personne qui réside dans le périmètre de sécurité et chaque personne qui travaille dans le périmètre de sécurité peut demander un laissez-passer. Aucune exception ne sera faite pour les personnes se trouvant hors périmètre de sécurité ou pour les personnes ayant un accès à leur bâtiment via une entrée en dehors du périmètre de sécurité. Les demandes se feront individuellement et électroniquement via le formulaire disponible sur le site.

Qu'en est-il de la Stib ?

Durant le Sommet européen,

La station de métro Schuman reste ouverte. Les lignes de bus 59, 60 et 80 sont déviées localement, autour de la place Jourdan, les lignes de bus 27 (direction Luxembourg) et 36 (direction Maelbeek) autour de l'arrêt Froissart.