La Commission demande de suspendre l'autorisation d'une série de médicaments génériques

La Commission européenne a demandé à tous les Etats membres de suspendre l'autorisation de mise sur le marché de toute une série de médicaments génériques. Les produits visés ont tous été testés dans les laboratoires de la société indienne Synapse Labs, dont on ne peut plus être certain de la fiabilité des résultats, estime l'Europe. Pour éviter une perturbation du marché et des traitements, les Etats peuvent cependant décider, au moins temporairement, de ne pas retirer le produit du marché.