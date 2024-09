La Commission dévoile son plan pour aider l'Ukraine à passer l'hiver énergétique

Quelque 15% des besoins de l'Ukraine pourraient ainsi être couverts en réparant des sites et en fournissant plus d'équipements et de pièces de réparation. En outre, 12% seraient fournis par une augmentation des exportations d'électricité depuis l'UE, les réseaux étant désormais connectés. Enfin, l'UE aidera l'Ukraine à décentraliser sa production énergétique, par exemple en fournissant à 21 hôpitaux des panneaux solaires, plus difficiles à cibler et faciles à réparer.

Éoliennes, petites centrales de cogénération à gaz pour alimenter écoles, hôpitaux, etc., ou pour l'alimentation en eau, sont aussi dans les cartons de l'Agence internationale de l'Énergie, a souligné son directeur, Fatih Birol, de même que l'instauration d'un tarif social et d'une aide à la Moldavie.