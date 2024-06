La Commission européenne attend de la Belgique un effort annuel d'au moins 5 milliards d'euros

Les différents gouvernements du pays devront dans les sept prochaines années faire des économies équivalentes à 0,5% du PIB en moyenne. La Belgique peut également opter pour un trajet sur quatre ans, avec un effort annuel de 0,72%. On parle donc de vingt-cinq milliards d'euros, soit cinq milliards d'effort par an.

Le trajet demandé par la Commission pourrait devenir plus important, car l'estimation actuelle ne prend pas en compte une éventuelle détérioration des chiffres en cas de politique inchangée. Mercredi, la Commission européenne a ouvert une procédure en déficit excessif contre la Belgique. Fin 2023, le déficit s'élevait à 4,4% du PIB et la dette à 105,2% du PIB, soit des proportions supérieures aux maxima européens de, respectivement, 3% et 60%.