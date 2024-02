La Lettonie emmène une coalition devant fournir des drones à l'Ukraine

La Lettonie va diriger une coalition devant fournir un million de drones à l'Ukraine. Selon le ministère letton de la Défense, les Pays-Bas, la Lituanie, l'Estonie, la Suède, l'Allemagne et le Danemark ont signé une déclaration d'intention visant à intégrer cette coalition.

Ces pays investiront dans la production de drones et fourniront également des pièces de rechange à l'Ukraine. Les tests des engins et la formation des militaires sont également prévus.

"La technologie des drones a considérablement modifié la façon de faire la guerre sur les plans stratégique et tactique. Elle joue par ailleurs un rôle important dans l'arsenal ukrainien et a fait ses preuves en matière de reconnaissance et de destruction des objectifs ennemis", commente le ministre letton de la Défense, Andris Spruds, cité dans un communiqué diffusé mercredi soir dans la foulée de la réunion du Groupe de contact international pour l'Ukraine, qui coordonne l'aide militaire.