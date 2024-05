La Pologne investira plus de 2 milliards d'euros dans la fortification de sa frontière orientale

La Pologne va investir plus de 2 milliards d'euros dans la sécurité et la fortification de sa frontière avec la Russie et le Bélarus, qui constitue également la limite orientale de l'Union européenne, a déclaré samedi le Premier ministre Donald Tusk.

"Nous avons pris la décision d'investir 10 milliards de zlotys", soit environ 2,34 milliards d'euros, "dans notre sécurité et surtout dans la sécurisation de notre frontière orientale,", a dit à la presse M. Tusk, présentant un projet nommé "Bouclier oriental".