La Russie condamne à 14 ans de prison pour "espionnage" un employé de l'OSCE en Ukraine

Un employé de la mission de l'OSCE dans l'est de l'Ukraine, Vadym Golda, a été condamné à 14 ans de prison pour "espionnage" au profit de "services de renseignement étrangers", a annoncé vendredi le Parquet général russe.

Cet "assistant de sécurité de la mission spéciale d'observation de l'OSCE" dans l'est de l'Ukraine, âgé de 56 ans, "a été reconnu coupable" d'"espionnage" et condamné à "14 ans d'emprisonnement dans une colonie pénitentiaire à régime strict", a indiqué le Parquet général dans un communiqué.

Le Parquet général russe précise dans son communiqué publié sur Telegram que l'employé de l'OSCE a collaboré avec des "services de renseignement étrangers", sans les identifier et sans avancer d'éléments de preuves.

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), créée en pleine guerre froide pour favoriser le dialogue Est-Ouest, a "condamné catégoriquement" vendredi le jugement à l'égard de son employé et appelé à sa "libération immédiate" et celle de deux autres membres de l'organisation, condamnés en septembre 2022 à 13 ans d'emprisonnement par la justice russe.

Depuis le début de l'offensive militaire en Ukraine, les autorités russes ont multiplié les arrestations pour espionnage, trahison ou collaboration avec l'Ukraine dans le cadre d'une vaste campagne de répression.