La Russie devrait produire des missiles auparavant interdits, annonce Vladimir Poutine

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que la Russie devrait commencer à produire des missiles de courte et moyenne portée, auparavant interdits en vertu d'un traité avec les États-Unis qui n'est plus en vigueur.

Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis avaient annoncé le 1er février 2019 la suspension de leur participation au traité INF, qui interdit les missiles balistiques et de croisière à capacité nucléaire d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres. Moscou avait emboîté le pas de Washington le lendemain. Les deux pays s'accusaient mutuellement de violer le traité.

"Il semble que nous devons commencer à produire ces systèmes de frappe", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion avec de hauts responsables de la sécurité, en faisant référence à des missiles d'une portée comprise entre 500 et 5.500 kilomètres, qui faisaient auparavant l'objet de contrôles dans le cadre de l'accord russo-américain INF sur les forces nucléaires de portée intermédiaire.

Cet accord bilatéral avait été signé en 1987, pendant la Guerre froide, et avait permis l'élimination des missiles balistiques et de croisière SS20 russes et Pershing américains déployés en Europe.