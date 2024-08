La Russie exclut des négociations après l'offensive ukrainienne sur son sol

La Russie a exclu lundi toute négociation "à ce stade" avec l'Ukraine après l'offensive transfrontalière, toujours en cours, lancée par Kiev il y a près de deux semaines, tandis que les troupes russes continuent leur progression dans l'est ukrainien.

Dans une guerre de déclarations entre Moscou et Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assuré que ses forces "atteignent (leurs) objectifs" dans la région russe de Koursk, où elles ont déclenché une opération d'une ampleur sans précédent le 6 août.

Il a revendiqué le contrôle par ses forces de plus de 1.250 km2 et de 92 localités sur le territoire russe, soit légèrement plus qu'en fin de semaine dernière.