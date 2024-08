La Suède et le Danemark s'unissent contre la violence des gangs

Après une série d'infractions commises par de jeunes Suédois au Danemark, les deux pays scandinaves ont décidé de renforcer leur coopération dans la lutte contre la violence des gangs. Les ministres de la Justice danois et suédois, Peter Hummelgaard et Gunnar Strömmer, ont annoncé mercredi renforcer les échanges d'informations entre les deux pays à l'issue d'une rencontre à Copenhague.

La coopération portera également sur la lutte contre l'exploitation des canaux numériques par le crime organisé pour recruter des enfants et des adolescents, a précisé M. Hummelgaard. Les deux pays s'engagent également à intensifier leur collaboration avec des pays tiers afin d'arrêter les membres de gangs en fuite à l'étranger.

La Suède est confrontée depuis plusieurs années à une recrudescence de la criminalité liée aux gangs, marquée par des fusillades mortelles, des explosions et d'autres actes de violence brutale. Les gangs recrutent de plus en plus de jeunes adolescents qu'ils utilisent pour commettre des crimes graves à leur place. Ce phénomène s'est récemment étendu au Danemark, où des gangs rivaux ont recours à de jeunes Suédois rémunérés pour perpétrer des actes de violence. M. Hummelgaard a exprimé son inquiétude quant à un risque de "scénario à la suédoise" au Danemark, évoquant notamment l'utilisation d'"enfants soldats" par des groupes criminels danois.