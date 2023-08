La ville d'Arlon conservera le Domaine de Viroinval

La ville d'Arlon devrait conserver les 335 hectares de terrains boisés dont le conseil communal avait entériné la vente à la Région wallonne en 2022, rapportent les médias locaux mercredi. Quoique supérieure de 1,75 million d'euros à la première estimation du Département de la Nature et des Forêts (DNF), la nouvelle offre de la Région wallonne est jugée insuffisante.

En 2022, la majorité communale d'Arlon s'accordait sur la vente à la Région wallonne de 335 hectares de propriétés boisées dont elle était propriétaire à Viroinval pour un montant de 4,6 millions d'euros. Une opération vivement critiquée par l'opposition communale, qui reprochait au collège de s'être aligné sur une estimation du DNF largement inférieure à la valeur réelle des terrains. La ville avait alors mandaté un expert indépendant pour réévaluer la première estimation du DNF, cette contre-expertise aboutissant à une estimation de 8,6 millions d'euros.

Le DNF, le comité d'acquisition et la ville d'Arlon se sont remis autour de la table au début des vacances, rapporte TV Lux cette semaine, précisant que les services de Wallonie avaient formulé une nouvelle offre à 6 millions d'euros. Soit 1,75 million de plus que la précédente, mais plus de 2 millions d'euros de moins que ce que la ville espérait en retirer sur base de la contre-expertise.