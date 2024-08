L'aéroport de Catane rouvre après une fermeture en raison d'une éruption de l'Etna

En soirée, les vols ont pu reprendre, mais de manière limitée "après le nettoyage et la décontamination des pistes et des zones de déplacements", ont fait savoir les autorités dans une déclaration.

Le volcan a émis d'importants nuages de cendres et de gaz, qui s'élèvent jusqu'à 9.500 mètres. Les cendres ont recouvert les avions et les pistes d'atterrissage de l'aéroport de Catane. Certaines routes aux alentours sont également difficilement praticables.

Vers 21h00, des explosions avaient encore lieu dans le cratère du volcan.

A l'aéroport de Palerme, environ 200 kilomètres plus loin, plus de 200 vols ont été redirigés à cause des suspensions de vols jeudi.

L'aéroport de Catane avait déjà été contraint de réduire le nombre de vols à l'arrivée, début août, en raison d'une coulée de lave volcanique et de la fumée émise par l'Etna, plus grand volcan en activité d'Europe.

Des activités sismiques ont été observées depuis le début du mois de juillet.