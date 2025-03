L'aéroport londonien d'Heathrow contraint de fermer: l'incendie "ne semble pas suspect", déclarent les pompiers

Un incendie dans une sous-station électrique a provoqué une panne de courant massive, entraînant la fermeture de l'aéroport d'Heathrow et semant le chaos dans le trafic aérien mondial. Tous les vols prévus ce vendredi entre Brussels Airport et Londres-Heathrow sont annulés. L'incendie "ne semble pas suspect", ont déclaré les pompiers.

Heathrow, qui dessert 80 pays et accueille quotidiennement 230.000 passagers, restera fermé jusqu'à 23h59 (GMT) ce vendredi. L'opérateur de l'aéroport a averti que de "sérieuses perturbations" sont à prévoir dans les prochains jours.

Impact pour la Belgique

Tous les vols prévus ce vendredi entre Brussels Airport et Londres-Heathrow sont annulés. Seize vols étaient prévus ce vendredi entre Brussels Airport et Heathrow (huit départs et huit arrivées), selon le schéma de vol de l'aéroport de Zaventem. Tous ces vols, opérés par Brussels Airlines et British Airways, sont annulés, a confirmé une porte-parole.

En outre, l'aéroport de Bruxelles a également accueilli ce vendredi matin trois vols qui auraient normalement dû atterrir à Heathrow mais qui ont été détournés. Il s'agissait de vols d'Ethiopian, de Qatar Airways et de Thai Airways.