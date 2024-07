L'aéroport principal de Milan portera le nom d'un ancien homme d'État italien controversé

Silvio Berlusconi a été Premier ministre de l'Italie à trois reprises entre 1994 et 2011. Il est décédé en juin 2023 à l'âge de 86 ans. Celui qui était aussi un magnat des médias et le fondateur du parti Forza Italia a marqué durablement l'Italie, notamment en raison des nombreux scandales sexuels et financiers auxquels il a été mêlé.

Selon les observateurs, l'Italie et ses différentes courants politiques sont toujours divisés sur la manière dont il convient de commémorer la mémoire d'"il Cavaliere". Le gouvernement d'extrême droite a finalement décidé de rebaptiser le principal aéroport milanais, qui s'appellera désormais l'aéroport Silvio Berlusconi.