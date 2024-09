Le bilan de la frappe de Lviv monte à sept morts dont trois enfants

Au moins sept personnes ont été tuées dont trois enfants et plus d'une trentaine blessées dans la nuit de mardi à mercredi par des frappes russes contre Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, selon le ministre de l'Intérieur.

"Au total, 7 personnes sont mortes à Lviv, dont 3 enfants", a déploré le ministre Igor Klimenko sur son compte Telegram, alors que le président Volodymyr Zelensky a dénoncé de nouvelles "frappes terroristes russes", appelant une fois encore l'Occident à livrer plus de moyens de défense antiaérienne.

Lviv, située à plus de 1.000 km du front, a été jusqu'ici relativement épargnée par la guerre. Les infrastructures énergétiques de la région ont toutefois été endommagées à plusieurs reprises et la ville a été plusieurs fois la cible de frappes meurtrières de drones et de missiles.