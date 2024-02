Le chancelier allemand fait l'éloge des manifestants contre l'extrême-droite

Le chancelier allemand Olaf Scholz a remercié les manifestants qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour protester contre l'extrême-droite. "Si quelque chose ne doit plus jamais avoir sa place dans notre pays, c'est bien l'idéologie nationaliste et raciste", a-t-il souligné lundi après avoir rencontré des représentants d'organisations d'immigrés.

Près d'un quart des Allemands ont un passé migratoire. "L'Allemagne est notre patrie à tous", a insisté M. Scholz.

La vague nationale de manifestations contre l'extrême-droite dure depuis plus de trois semaines. Elle a été déclenchée par une révélation de la plateforme de journalisme d'investigation Correctiv concernant une réunion de la droite radicale le 25 novembre à Potsdam. Y participaient notamment des politiciens de l'AfD - le parti d'extrême-droite et actuellement très populaire - ainsi que des membres de la CDU et de la très conservatrice WerteUnion.