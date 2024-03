Le constructeur allemand de motoplaneurs Stemme fête ses 40 ans sous pilotage belge

L'avionneur allemand Stemme, spécialisé dans la construction de motoplaneurs de haut de gamme et désormais de drones, fête cette année son 40e anniversaire. Détenu par des actionnaires belges, il passe ce cap avec en poche des contrats pour l'armée de terre française, l'aviation grecque et l'US Air Force américaine.

Stemme GmbH, créé en 1984 à Berlin par l'ingénieur Reiner Stemme, y a concentré sa production, tout en gardant son siège à Strausberg, non loin de Berlin, dédié à la maintenance des appareils. Plus de 400 Stemme ont été vendus sur le marché civil des cinq continents et la société s'attaque désormais aux marchés militaire et gouvernemental. Elle est également la propriétaire de la marque d'ULM Remos, dont 465 environ ont été vendus dans le monde.

La société est détenue en majorité depuis 2021 par deux des entrepreneurs belges (le Namurois Olivier de Spoelberch, qui en est également le président, et Luc Thys, un entrepreneur limbourgeois lui aussi passionné d'aviation). Le CEO est Benjamin de Broqueville et le directeur général, Koenraad Geurts, est lui aussi belge - et limbourgeois. Elle produit, de manière encore artisanale, mais avec la volonté de s'industrialiser, deux modèles de motoplaneurs (des planeurs dotés d'un moteur d'appoint) destinés au voyage aérien, le S12 et le S15, à raison d'une quinzaine d'appareils par an. Mais avec l'objectif de monter à vingt dès l'an prochain.

Ces appareils sont équipés d'un ingénieux système qui permet de "replier" en quelques secondes l'hélice bipale dans le cône de nez dans les phases de vol qui ne nécessitent pas l'emploi du moteur.