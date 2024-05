Le fondateur du Forum économique mondial Klaus Schwab quitte son poste

Le professeur d'économie allemand Klaus Schwab, né à Ravensburg, dans le sud de l'Allemagne, fils d'un directeur d'usine suisse, avait créé le Forum économique mondial en 1971, avec l'argent de ses parents, ses économies de manager et un crédit. Le forum, avec sa réunion annuelle à Davos, est devenu l'un des plus importants rassemblements de politiciens de haut niveau, de cadres supérieurs, de scientifiques et de représentants de la société civile du monde entier.

Fondation à but non lucratif, le Forum a son siège à Genève. Il emploie quelque 600 personnes dans le monde entier, à Genève, New York, Pékin et Tokyo.