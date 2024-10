Le groupe Lufthansa reprend certains vols vers le Moyen-Orient

Le groupe aérien allemand Lufthansa a annoncé jeudi qu'il reprenait certains vols vers des destinations du Moyen-Orient. Il a cependant décidé de ne pas utiliser les espaces aériens iranien et irakien par mesure de précaution en raison du conflit en cours, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Les vols à destination et en provenance d'Erbil ainsi que d'Amman reprendront à partir de jeudi. Ceux à destination et en provenance de Tel Aviv restent, quant à eux, suspendus jusqu'au 31 octobre, et jusqu'au 30 novembre pour les liaisons vers et depuis Beyrouth.

Les vols en provenance et à destination de Téhéran sont annulés jusqu'au 14 octobre mais la compagnie allemande a d'ores et déjà décidé de les suspendre jusqu'au 26 octobre inclus pour des raisons opérationnelles.