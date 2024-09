Le pape est arrivé à Singapour, dernière étape de sa tournée en Asie-Pacifique

Le pape François, 87 ans, est arrivé mercredi à Singapour pour une visite de 48 heures, quatrième et dernière étape de sa tournée marathon en Asie du Sud-Est et en Océanie, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de l'avion papal.

Trente-huit ans après Jean-Paul II, François est arrivé peu avant 15h00 (09h00 à Bruxelles) dans cette cité-Etat cosmopolite de six millions d'habitants, où il doit s'exprimer jeudi devant les autorités et célébrer une messe dans un stade.

Malgré ses problèmes de santé et le rythme effréné de ce voyage, le plus long et lointain de son pontificat, le chef de l'Eglise catholique est jusqu'ici apparu en bonne forme et souriant, défiant les pronostics et les doutes sur sa capacité à assurer un voyage aussi éprouvant.