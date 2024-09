L'empire Springer se recentre sur les médias et mise sur l'IA

Odd ANDERSEN

L'empire allemand des médias Axel Springer va se recentrer sur son activité principale dans la presse, en misant sur l'intelligence artificielle, et se séparer pour cela de la majeure partie de sa lucrative division petites annonces.

C'est le retour à une structure plus "familiale" pour l'un des principaux éditeurs de presse européens : Mathias Döpfner, le PDG du groupe, et Friede Springer, veuve et héritière du magnat Axel Springer, ont annoncé jeudi céder les activités de marketing numérique pour garder les rênes de la partie médias.