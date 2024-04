L'entrepreneur américain Richard Baker rachète Galeria, maison-mère des magasins Inno

Le rachat aurait été opéré par l'intermédiaire du fonds d'investissement NRDC Equity Partners, détenu par Baker, en partenariat avec l'entrepreneur allemand Bernd Beetz. L'accord devrait être signé mardi et le repreneur officiellement présenté mercredi, selon l'agence de presse DPA et le quotidien Handelsblatt. Les créanciers auraient ensuite jusqu'au mois de mai pour donner leur feu vert à cette opération. Le sort des quelque 92 magasins que Galeria exploite en Allemagne est encore incertain.

Richard Baker, 58 ans, connaît bien le groupe allemand. Il possède une participation majoritaire dans la chaîne canadienne Hudson's Bay Company (HBC) et dans l'enseigne de luxe américaine Saks Fifth Avenue. Entre 2015 et 2019, il a même été propriétaire de Galeria Kaufhof via HBC, avant que cette dernière ne soit cédée au groupe Signa et ne fusionne avec Karstadt.