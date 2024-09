Les conservateurs britanniques en congrès pour trouver un nouveau chef et se réinventer

Qui réussira à convaincre le plus de militants entre Kemi Badenoch, Robert Jenrick, deux candidats à la droite du parti, donnés pour favoris, et James Cleverly et Tom Tugendhat, considérés plus centristes ?

Ce congrès "sera inévitablement une sorte de concours de beauté", estime Tim Bale, professeur de sciences politiques, à l'université Queen Mary à Londres. "Les gens seront obsédés par les candidats et les présentations qu'ils feront".

- Mémoires de "BoJo" -

Le parti va devoir décider de sa ligne politique, entre la droite dure et le centre. Il faudra choisir entre regagner les électeurs qui se sont tournés vers Nigel Farage, du parti d'extrême droite Reform UK, ou ramener ceux ont donné leur voix au parti centriste LibDem.