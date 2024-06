Les Irlandais et les Tchèques se rendent aux urnes vendredi pour les élections européennes

Les Irlandais et les Tchèques voteront dimanche pour les élections européennes. Les Pays-Bas ont déjà été appelés aux urnes jeudi alors que les citoyens de Lettonie, Malte et la Slovaquie s'y rendront samedi. Les autres États membres de l'Union européenne (UE), y compris la Belgique, suivront dimanche.

Les Estoniens et les Lettons pouvaient déjà voter de manière anticipée depuis lundi et les Lituaniens depuis mardi. Au total, 720 députés européens issus des 27 États membres de l'UE doivent être élus pour un mandat de cinq ans.

Vendredi, c'est au tour de l'Irlande et de la République tchèque d'exprimer leur voix. Dans le pays d'Europe centrale, le vote se déroulera sur deux jours (vendredi et samedi), comme en Italie (samedi et dimanche). L'Irlande élit 14 députés, la République tchèque 21.