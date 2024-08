Les patineurs belges renoncent au marathon de Berne, Geerts 5e chez les dames

Les meilleurs patineurs belges ont renoncé à prendre le départ d'un marathon de la Coupe du monde en Ligne (WIC) à Berne, en Suisse. Des orages menaçants ont poussé les organisateurs à raccourcir le parcours, qui restait dangereux. Dès lors, Bart Swings, Jason Suttels et Indra Médard n'ont pas fait le déplacement.

Le Tchèque Metodej Jilek a remporté la course dont le départ et l'arrivée ont eu lieu dans le centre de Berne. Jilek a bouclé les 21 kilomètres du parcours en 35:55.94, devant le Français Nolan Beddia et l'Allemand Felix Rijhnen.

Chez les dames, la Française Aubane Plouhinec a terminé en tête, devant la Néerlandaise Lianne van Loon et la Colombienne Gabriela Vargas. Jorun Geerts s'est classée cinquième. Comme les messieurs, Fran Vanhoutte n'a pas pris le départ.

Le prochain marathon de la Coupe du monde aura lieu le 28 septembre à Berlin.