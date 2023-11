Les Russes intensifient les attaques sur Avdiïvka, selon Kiev

L'Ukraine a déclaré mercredi que les forces russes avaient intensifié leurs attaques contre Avdiïvka, ville de l'est de l'Ukraine devenue la cible de la principale offensive du Kremlin en cours dans le secteur.

Selon lui, les forces russes ont mené près de 20 frappes aériennes, tiré quatre missiles et plus de 1.000 obus d'artillerie, et lancé 56 vagues d'assaut sur les positions ukrainiennes.

Il a toutefois affirmé que les forces ukrainiennes "tenaient fermement la ligne le long du front d'Avdiïvka", ce que l'AFP n'a pas pu vérifier de manière indépendante.

Moscou ne donne guère de précisions sur l'offensive en cours depuis bientôt deux mois, alors que Kiev a indiqué infliger des pertes considérables à l'adversaire.