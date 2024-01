Libramont: Les agriculteurs s'affichent sur le rond-point de la N40

Pas de blocage de la circulation ni de barrage filtrant en ce début d'action à Libramont, mais une déviation obligeant les automobilistes à parcourir quelques dizaines de mètres supplémentaires pour contourner le giratoire. "Le but n'est pas d'embêter les automobilistes, mais de faire entendre nos revendications", explique Nicolas Annet, vice-président du conseil d'administration de la FWA. "On veut se montrer. L'opération est prévue pour durer jusque 18h, mais nous verrons au fur et à mesure de la journée, en fonction du nombre de participants et en fonction des réactions des automobilistes", observe Cheyenne Berger, chargée d'animation des structures à la FWA.

Seuls six tracteurs étaient présents sur place aux alentours 10h du matin. Mais d'autres agriculteurs étaient attendus dans le courant de la journée. "Nous avons communiqué sur l'action assez tardivement. Impossible de savoir combien d'agriculteurs viendront", poursuit Cheyenne Berger.