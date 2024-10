L'UE prévient la Suisse : L'Europe "n'est pas à la carte"

Les ministres européens des 27 ont dit mardi qu'ils s'opposaient à un menu "à la carte" dans les négociations de rapprochement avec la Suisse, ce qui rend l'adoption d'un éventuel accord très incertaine dans le petit pays alpin.

Bruxelles et Berne cherchent à "stabiliser et développer" leurs relations régies par plus de 120 accords, mais les interminables tractations, relancées en début d'année dans la douleur, semblent loin d'aboutir.