L'Ukraine affirme avoir abattu treize avions militaires russes en deux semaines

Un premier avion bombardier Sukhoï Su-34 a été abattu peu après minuit, puis deux autres jeudi matin, près d'Avdiïvka (est) et près de Marioupol, plus au sud, a indiqué sur Telegram le général Oleksandre Syrsky, commandant en chef des armées de Kiev.

Les annonces par Kiev de destruction de ces avions se sont multipliées ces derniers jours.

Certains experts estiment que l'Ukraine a sans doute déplacé l'un de ses systèmes de défense aérienne de fabrication américaine Patriot, utilisés jusqu'ici pour protéger sa capitale, vers la ligne de front où les forces de Kiev sont soumises à d'intenses bombardements de l'aviation russe, notamment dans l'Est.

Selon les relevés de son armée de l'air sur Telegram, l'Ukraine a dit avoir abattu depuis le 17 février 10 bombardiers Su-34, deux chasseurs Su-35 et un avion de détection et de surveillance A-50, utilisé dans la coordination de frappes aériennes russes contre l'Ukraine et abattu à l'aide d'un système S-200, selon Kiev.