Moscou retire l'accréditation de six diplomates britanniques accusés d'espionnage

Le service russe de sécurité (FSB) a annoncé vendredi avoir retiré l'accréditation de six diplomates de l'ambassade britannique à Moscou, soupçonnés d'espionnage, sur fond des tensions sans précédent entre Moscou et l'Occident en raison du conflit en Ukraine.

Le FSB affirme avoir reçu des preuves "documentés" attestant "la coordination par Londres d'une escalade de la situation politique et militaire internationale".

"Comme mesure de représailles aux multiples actes inamicaux de Londres, le ministère russe des Affaires étrangères (...) a mis fin à l'accréditation de six employés du département politique de l'ambassade britannique à Moscou", a indiqué le FSB dans un communiqué, en les accusant d'avoir mené des "activités subversives et de renseignement".

Selon le FSB, le département pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale au sein du ministère britannique des Affaires étrangères serait "à la tête" de cette coordination et aurait comme "tâche principale d'infliger une défaite stratégique" à la Russie.

"Ces faits permettent de considérer les activités des diplomates britanniques envoyés à Moscou par ce département comme menaçantes à la sécurité de la Fédération de Russie", assure le FSB.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a déclaré dans la foulée que le ministère russe des Affaires étrangères était "entièrement solidaire avec le FSB dans son évaluation des activités des soi-disant diplomates britanniques".