Naufrage d'un voilier de plaisance en Sicile: le "Bill Gates britannique" figure parmi les disparus

Le voilier de 56 mètres, baptisé "Bayesian" et battant pavillon britannique, a coulé au large de Porticello, une ville côtière à environ 15 km à l'est de Palerme, vers 05H00 (03H00 GMT) lundi suite à une violente tempête, ont indiqué les garde-côtes.

Le magnat britannique de la tech Mike Lynch fait partie des six personnes disparues dans le naufrage d'un super-yacht de luxe qui a sombré avec 22 passagers et membres d'équipage à bord, surpris par une tempête, dans la nuit de dimanche à lundi près de Palerme (Sicile).

En pleine nuit, des vents violents et un déluge de pluie ont balayé la côte, provoquant des dégâts matériels dans les établissements de plage : selon plusieurs médias, la zone a été traversée par une trombe marine, une colonne d'air et d'eau en rotation.

Quinze personnes ont été secourues et sept ont été dans un premier temps portées disparues --un membre d'équipage et six passagers, de nationalités britannique, américaine et canadienne. Le corps d'un des sept disparus a ensuite été retrouvé dans l'épave du voilier et récupéré.

"Notre priorité est de coopérer avec les recherches en cours et d'assurer tout le soutien nécessaire aux passagers et aux membres d'équipage ayant survécu", a assuré pour sa part dans un communiqué l'armateur d'origine britannique du voilier, Camper & Nicholsons.

Témoignage

Charlotte, une passagère britannique de 35 ans qui se trouvait à bord avec son mari, des collègues d'une entreprise londonienne et quelques proches, a raconté avoir perdu sa fille d'un an "pendant deux secondes" dans l'eau avant de la récupérer.