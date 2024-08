Norvège : le gouvernement propose d'étendre le droit à l'avortement à 18 semaines

Le projet de loi vise à garantir "le droit de la femme enceinte à l'autodétermination" et à "sauvegarder" ses droits, selon le gouvernement.

La loi sur l'avortement actuellement en vigueur en Norvège, qui date de 1978, "a joué un rôle important pour les femmes du pays pendant de nombreuses décennies, et mon objectif est que la nouvelle loi (...) soit valable pour de nombreuses décennies à venir", a déclaré le ministre de la Santé, Jan Christian Vestre, dans un communiqué.

Le gouvernement minoritaire, composé du Parti travailliste du Premier ministre Jonas Gahr Støre et du Parti du centre, se divise sur cette proposition.

La déclaration du gouvernement précise que les partis au pouvoir sont "libres de rechercher une majorité" au parlement pour défendre leurs positions sur la loi relative à l'avortement.

Selon l'agence de presse norvégienne NTB, au moins 80 des 169 députés devraient voter en faveur du changement. La date du vote n'est pas connue.

En Europe occidentale, les pays qui autorisent les avortements les plus tardifs sont la Grande-Bretagne et les Pays-Bas (24 semaines), et l'Islande (22 semaines).