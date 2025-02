Nos ancêtres étaient-ils des cannibales? Des archéologues pourraient avoir trouvé la réponse en Pologne

Une découverte macabre a été effectuée à Cracovie, comme le rapporte le média flamand De Morgen. Des archéologues ont mis au jour des ossements humains datant de 18.000 ans dans la grotte de Maszycka, révélant des pratiques de cannibalisme. Selon Marta Poltowicz-Bobak, chercheuse à l’Université de Rzeszów, "tout le monde a été mangé, même les enfants". Au moins dix individus ont été victimes de ce cannibalisme.

Un cannibalisme guerrier

Les chercheurs écartent l’hypothèse d’un rite funéraire commun à l'ère magdalénienne (-18.000 à -10.000 ans) et privilégient un cannibalisme guerrier. Les crânes et ossements présentent des traces de dépeçage, notamment l'extraction du cerveau et la moelle osseuse, signes d'une violence post-mortem. Les restes ont été jetés parmi des détritus, renforçant l’idée d’une déshumanisation des victimes, plus liée à la violence qu’à la famine.