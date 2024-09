Ouverture du procès d'un féminicide ayant bouleversé l'Italie

Le père de la victime, Gino Cecchettin, s'est refusé à toute déclaration à son arrivée au tribunal.

Selon les chiffres officiels, une femme est tuée tous les trois jours en Italie, un chiffre comparable à la France, mais très supérieur au nombre de meurtres par habitants dont les victimes sont des hommes.

L'Italie est majoritairement catholique. Les rôles traditionnels des hommes et des femmes y perdurent et la culture de la drague va souvent de pair avec des comportements machistes et sexistes de la part des hommes.

Giulia Cecchettin, qui devait décrocher son diplôme quelques jours après sa mort, a été portée disparue le 11 novembre 2023.