"Pas intimidée": la Première ministre italienne Meloni visée par une enquête pour détournement de fonds

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a annoncé mardi sur son compte Instagram qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour détournement de fonds.

Dans un message vidéo, Mme Meloni révèle qu'elle est soupçonnée de complicité de crime et de détournement de fonds dans le cas d'Osama Elmasry Njeem. Ce dernier a été arrêté à Turin au début du mois et rapatrié en Libye un jour plus tard.