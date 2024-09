Plus de 245.000 euros récoltés pour le départ de Doc'Riders

Une centaine d'équipes ont pris le départ de la 6e édition de Doc'Riders samedi à Marche. Les fonds récoltés dans le cadre de cette course cycliste de 24h seront intégralement reversés aux opérations menées par l'ONG Médecins du Monde en Belgique et à l'étranger.

Nonante-sept équipes de trois ou quatre cyclistes ont pris le départ samedi après-midi à Marche-en-Famenne, pour une boucle de 100, 200 ou 300 kilomètres à parcourir dans un délai de 24 heures maximum, à travers les communes de Nassogne, Rochefort, Ciney, Havelange, Somme-Leuze, Durbuy, Hotton et Marche.

Pour participer, les équipes devaient préalablement récolter un minimum de 1.500 euros destinés à alimenter la cagnotte au profit de Médecins du Monde.

"Outre la récolte de fonds, Doc'Riders permet également d'augmenter le réseau de connaissances de Médecins du Monde en Belgique et à l'étranger", indique Claire Bourgeois, présidente du conseil d'administration de Médecins du Monde Belgique. "J'ai appris que la première équipe était parvenue à récolter 6.000 euros. C'est très encourageant, dans la mesure où cela signifie que derrières ces équipes, il y a des gens qui ont appris à connaître Médecins du Monde. On espère ainsi que ces personnes seront sensibilisées et pourront continuer à soutenir l'association, que ce soit financièrement ou bénévolement."