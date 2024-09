Plusieurs régions ukrainiennes ciblées par des attaques russes

Deux personnes ont été blessées dans l'oblast de Dnipro en Ukraine, a rapporté le gouverneur régional Sergiy Lyssak. Une femme de 62 ans et un homme de 65 ans ont été touchés dans le district de Nikopol. Une douzaine de maisons et plusieurs véhicules ont par ailleurs été endommagés par des tirs de drones et d'artillerie. D'autres districts ont également été la cible de tirs.

En outre, plusieurs entrepôts ont pris feu après une attaque de drone dans la région occidentale de Lviv, a annoncé le maire de la ville, Andrij Sadovy. Quatre camions auraient également été incendiés. Les autorités n'ont pas fait état de morts ou de blessés à ce stade.