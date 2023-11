Pour Zelensky, la guerre avec la Russie n'est pas dans une "impasse"

Les propos de Volodymyr Zelensky interviennent après qu'un commandant ukrainien de haut rang a affirmé cette semaine que les deux armées, russe et ukrainienne, se trouvaient prises au piège d'une guerre d'usure et de positions.

L'Ukraine mène depuis juin une lente contre-offensive pour tenter de libérer les territoires occupés de l'Est et du Sud. Mais, jusqu'ici, les avancées ont été très limitées. La ligne de front, longue de plus de 1.000 km, n'a guère bougé depuis près d'un an et la libération de la ville de Kherson en novembre 2022.

Le Kremlin avait aussi assuré jeudi que le conflit en Ukraine ne se trouvait pas dans une "impasse", contestant des propos du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist.