Procès en vue pour un agent des renseignements allemands soupçonné d'être un espion russe

Selon l'acte d'accusation, Carsten L., un agent des services fédéraux de renseignement allemands (BND), arrêté fin 2022, et Arthur E., "un homme d'affaires indépendant", étaient en contact depuis mai 2021.

Les deux hommes "sont fortement soupçonnés d'avoir commis, en tant que complices, des actes de trahison dans deux cas particulièrement graves", indique le parquet en charge des affaires de terrorisme et d'espionnage dans un communiqué.

L'agent allemand a imprimé ou photographié les documents confidentiels pour les communiquer à Arthur E., qui les a à son tour transmis au FSB à Moscou, détaille le parquet.

La révélation des informations "classées secret défense" ont engendré "un risque de préjudice sérieux pour la sécurité extérieure" de l'Allemagne, estime le parquet.

Pour leurs services, Carsten L. et Arthur E. ont été rémunérés par le FSB à hauteur "d'au moins 450.000 euros" pour le premier et "au moins 400.000 euros" pour le second.