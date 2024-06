Recul des immatriculations en Europe en mai; l'électrique perd du terrain

En mai, les voitures électriques ont perdu du terrain (-12%, à 114.308 unités) et représentaient 12,5% du marché dans l'UE, contre 13,8% un an plus tôt. La Belgique est un des rares marchés en croissance, grâce à la prime flamande de 5.000 euros pour l'achat d'une voiture électrique. A l'inverse, la chute apparaît vertigineuse en Allemagne (-30,6%).

Les véhicules hybrides suivent une tendance inverse, en passant de 25 à près de 30% des nouvelles immatriculations. Les motorisations thermiques (essence et diesel) représentent désormais moins d'une voiture neuve sur deux (48,5% contre 52,1% en mai 2023).

Enfin, le groupe Volkswagen reste le premier constructeur automobile en parts de marché dans l'UE, devant Stellantis et Renault.