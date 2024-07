Réunion jeudi entre Biden et Zelensky en marge du sommet de l'Otan

A 13H30 (19H30 HB) jeudi, "le président Biden rencontrera le président ukrainien Zelensky pour évoquer notre soutien inébranlable à l'Ukraine qui continue à se défendre contre l'agression russe", a déclaré la porte-parole de l'exécutif américain Karine Jean-Pierre lors d'une conférence de presse.

Au lendemain de frappes russes particulièrement meurtrières, ayant fait plus de 30 morts et dévasté le plus grand hôpital pour enfants du pays, le président ukrainien attend de ses alliés qu'ils concrétisent enfin leurs promesses.