Service militaire : l'Allemagne veut recenser les recrues potentielles

En vertu de ce projet, présenté par Boris Pistorius devant la commission de la Défense au Bundestag, la chambre basse du Parlement, les jeunes hommes ayant atteint 18 ans seront obligés de répondre à un questionnaire sur leur volonté et leur capacité à servir. Les jeunes femmes le recevront aussi mais sans obligation de le remplir, ont dit ces sources.

L'idée de ce recensement est à la fois d'éveiller l'intérêt éventuel de jeunes et, pour l'armée, de sélectionner les plus aptes ou les plus motivés et de les convoquer pour un entretien.