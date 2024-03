Suisse: le parti de droite radicale nomme un agriculteur à sa tête

"Nous continuerons à l'avenir à défendre notre liberté et notre indépendance et nous ne nous laisserons pas harceler par des gouvernants étrangers," a-t-il lancé après sa désignation. Et "en Suisse, c'est le peuple qui gouverne et non des bureaucrates à Bruxelles".

L'UDC a parcouru un long chemin depuis ses racines de parti paysan de Suisse alémanique pour devenir une force nationale axée autour de trois principes clés: non à l'immigration de masse, non à l'Union européenne et non à l'abandon de la neutralité suisse.

L'ancien chef de la droite radicale, Marco Chiesa, avait annoncé en décembre qu'il se retirait de la tête du parti et qu'il ne se représenterait pas à la fin de son mandat, le 23 mars. Il avait porté le parti au troisième meilleur résultat de son histoire, avec 28% des voix et neuf sièges supplémentaires à la chambre basse du Parlement du Conseil national.