Taxation des voitures électriques chinoises : le secteur automobile allemand inquiet

L'association allemande de l'industrie automobile (VDA) craint que l'augmentation des taxes à l'importation sur les voitures électriques chinoises au sein de l'Union européenne n'entraîne un conflit commercial avec la Chine. Selon la VDA, la meilleure option serait dès lors de supprimer purement et simplement ces nouveaux droits de douane.

La Chine représente en effet un marché très important pour les constructeurs automobiles allemands. Selon la VDA, l'Allemagne a exporté plus de 26 milliards d'euros de véhicules et de pièces détachées vers la Chine l'année dernière.

Volkswagen, BMW et Mercedes ont ainsi réagi face à l'imposition de droits de douane sur les voitures électriques importées de Chine. Volkswagen a notamment affirmé que cette taxation n'était pas la bonne approche et ne contribuerait pas à renforcer la compétitivité de l'industrie automobile européenne. Le constructeur BMW a quant à lui déclaré qu'un conflit commercial avec la Chine ne ferait que des perdants et qu'une solution devait être trouvée rapidement.

Enfin, Mercedes a qualifié les taxations supplémentaires d'"erreur" et craint un impact négatif à long terme sur l'industrie automobile allemande. "Le libre-échange et la concurrence loyale sont essentiels à la prospérité, à la croissance et à l'innovation", a déclaré le constructeur.

Le gouvernement allemand, qui a voté contre ces nouveaux droits de douane vendredi, a également mis en garde face à une potentielle guerre commerciale avec la Chine. "Il est nécessaire de trouver une solution négociée", a déclaré le ministre allemand des Finances sur X.