Tragédie dans le sud-ouest de l'Allemagne: deux personnes tuées par balles, le tireur présumé retrouvé mort

La chaîne régionale SWR, citant des sources de sécurité, a indiqué que le tireur était un homme de 63 ans qui a tué son fils et sa mère, et blessé sa femme et sa fille.

L'attaquant serait un chasseur, selon le tabloïd Bild et SWR.

La police de Reutlingen (Bade-Württemberg) a déclaré avoir reçu plusieurs signalements de coups de feu dans la ville d'Albstadt-Lautlingen peu après 12h30 (10h30 GMT).