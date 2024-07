Trente ans après une blague des Simpson, un concert réunit Cypress Hill et l'orchestre de Londres

Pendant des années, les fans ont supplié les rappeurs et l'orchestre londonien de faire de cette collaboration une réalité, et ces derniers ont évoqué cette possibilité à maintes reprises sur le ton de l'humour sur les réseaux sociaux.

Basé à Los Angeles, il a vendu plus de 20 millions d'albums dans le monde. Les musiciens de l'orchestre britannique ont travaillé à des arrangements uniques des tubes "Insane in the Brain" ou "I Wanna Get High".

"Nous en parlons depuis de nombreuses années, depuis la première diffusion de l'épisode des Simpson", a révélé le leader du groupe, B-Real, dans une interview diffusée mercredi par la BBC.

"C'est donc un moment très spécial pour nous. Nous avons joué dans de nombreuses salles historiques tout au long de notre carrière... mais dans rien d'aussi prestigieux qu'ici", a-t-il ajouté. "Merci aux Simpson car sans cet épisode, nous n'aurions sans doute jamais fait ça!".